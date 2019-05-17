Покупка рыбы «с рук» обернется для мужчины 3 годами колонии

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-17T09:42:18+03:00

Хотел, как лучше, а получит срок

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Неожиданную находку сделали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю в ходе одного из рейдов. В одном из рефрижераторов, находившемся на стоянке в Дудинке, обнаружили сразу 51 рыбину. Да не простую, а краснокнижного осетра. Ценная рыба была заморожена и сложена в пластиковые мешки.

Между тем хозяин холодильника клялся: сам не ловил. А просто купил с рук, надеясь потом перепродать подороже.

По подсчетам экспертов, ущерб составил больше 8 миллионов рублей. Ведь осетра сейчас становится все меньше – из-за браконьеров и ухудшения экологической обстановки. Правда, немногие знают, что нельзя не только ловить, но и покупать такую рыбу.

Запрещено не только ловить, но и покупать краснокнижную рыбу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В итоге незаконную «добычу» изъяли, на 48-летнего предпринимателя завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

И вместо прибыли он может получить до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU