СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-17T07:25:32+03:00

Треснувший под хозяином диван принес ему 18 тысяч рублей. Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Изменить размер текста: A A

В Минусинске Красноярского края хозяин треснувшего дивана получил за него 18 тысяч рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Диван-кровать под названием «Нью-Йорк» мужчина приобрел 17 апреля прошлого года в магазине – у индивидуального предпринимателя. Но радовался покупке недолго: мебель пришла в негодность. Брус крепления в каркасе дал трещину.

Пришлось идти в магазин: «Верните деньги или отремонтируйте!». Но несколько заявлений остались без ответа. Хотя диван был на гарантии, она составляла полтора года.

Тогда – по закону «О защите прав потребителей» - мужчина отправил продавцу претензии. Опять-таки настаивая о возврате своих денег. Однако его снова проигнорировали. Обратился в Роспотребнадзор, а потом и в суд.

- В результате сотрудники составили мировое соглашение с предпринимателем, согласно которому она должна вернуть покупателю 18 тысяч рублей. Из них почти 13 – стоимость мебели, тысяча - компенсация морального вреда и четыре – компенсация за невыполнение требований покупателя, - сообщили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU