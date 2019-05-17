СЕГОДНЯ 05:18 2019-05-17T05:18:01+03:00

Подкараулил и ударил по голове. Напавший на 13-летнего школьника задержан по горячим следам. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Абакане (Хакасия) 13-летний школьник стал жертвой нападения незнакомого мужчины. Об этом случае рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Все произошло утром 5 мая на улице Карла Маркса. Подросток вышел на рынок за покупками. Внезапно откуда-то появился мужчина.

- С целью хищения имущества незнакомец напал на мальчика, - говорят следователи. – Нанес ему один удар рукой по голове. После этого похитил банковскую карту и скрылся.

Вернувшись домой, школьник рассказал все матери, она позвонила в полицию и «скорую». В итоге мальчик попал в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб живота.

Впрочем, вскоре на след подозреваемого вышли полицейские. Им оказался 37-летний местный житель, уточняют в пресс-службе МВД по РХ. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней – 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU