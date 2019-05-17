Вину не признал. Отец три года насиловал 14-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 04:43 2019-05-17T04:43:39+03:00

Теперь отец-насильник может получить 20 лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

И теперь может сесть надолго

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Дикий случай произошел в Бейском районе Хакасии: здесь 38-летний мужчина надругался над собственной дочерью-школьницей.

- С февраля 2016 года по август 2018 года с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, находясь в своем доме по месту жительства, применив насилие, трижды изнасиловал свою 14-летнюю дочь и совершил в отношении нее покушение на совершение иных действий сексуального характера, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Республике.

На него было заведено уголовное дело по двум статьям статье «Изнасилование, с применением насилия к несовершеннолетней» и «Покушение на иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней».

На допросах свою вину он не признал. Сейчас находится в СИЗО. А материалы дела отправлены в суд. Если вина отца будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Но есть еще один момент.

- В ходе расследования установлено, что обстоятельствами, способствовавшими совершению данного преступления, явилось ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников ОМВД России по Бейскому району по выявлению и пресечению преступлений, - сообщили в следкоме. - Направлено соответствующее представление в органы полиции с требованием об устранении данных обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU