2019-05-17T04:43:39+03:00
Происшествия

Вину не признал. Отец три года насиловал 14-летнюю дочь

И теперь может сесть надолго
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Теперь отец-насильник может получить 20 лет колонии.Теперь отец-насильник может получить 20 лет колонии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Дикий случай произошел в Бейском районе Хакасии: здесь 38-летний мужчина надругался над собственной дочерью-школьницей.

- С февраля 2016 года по август 2018 года с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, находясь в своем доме по месту жительства, применив насилие, трижды изнасиловал свою 14-летнюю дочь и совершил в отношении нее покушение на совершение иных действий сексуального характера, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Республике.

На него было заведено уголовное дело по двум статьям статье «Изнасилование, с применением насилия к несовершеннолетней» и «Покушение на иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней».

На допросах свою вину он не признал. Сейчас находится в СИЗО. А материалы дела отправлены в суд. Если вина отца будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Но есть еще один момент.

- В ходе расследования установлено, что обстоятельствами, способствовавшими совершению данного преступления, явилось ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников ОМВД России по Бейскому району по выявлению и пресечению преступлений, - сообщили в следкоме. - Направлено соответствующее представление в органы полиции с требованием об устранении данных обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подкараулил и ударил по голове. Напавший на 13-летнего школьника задержан по горячим следам
Вместо 83 дворов в Красноярске отремонтируют 106
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
Вы там живы? Все высаженные в прошлом сезоне деревья ждет ревизия
Украл и сердце, и наличность. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке