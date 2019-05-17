2019-05-17T04:27:33+03:00
Общество

Вы там живы? Все высаженные в прошлом сезоне деревья ждет ревизия

Оказывается, у них есть гарантия
Ася ЖУКОВА
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Вы там живы? Все высаженные в прошлом сезоне деревья ждет ревизия.Вы там живы? Все высаженные в прошлом сезоне деревья ждет ревизия.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Каждое высаженное в прошлом сезоне дерево в Красноярске пройдет ревизию. Как сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии, процесс уже пошел. А именно – специалисты МКУ «УДИБ» начинают предъявлять гарантийные обязательства подрядчикам-озеленителям.

К сведению, в 2018-м году 13 111 деревьев-крупномеров высадили за средства бюджета. А также – по контрактам на благоустройство, дорожный ремонт, в рамках содержания парков, скверов и аллей. Как раз такие и начали обследовать специалисты.

Сейчас самое время: деревья начинают оживать, и можно точно сказать, прижились они или нет. Кто не знает, на всякое дерево, посаженное на бюджетные деньги, действует гарантия. Обычно это 3 года. Если за это время дерево погибло, подрядчик обязан его заменить. Он же должен поливать и подкармливать насаждения.

Но надо понимать: всегда есть «естественный отпад». То есть при посадке какие-то деревья все равно не приживутся. И их потребуется поменять. Обычно подрядчики делают это самостоятельно. Но как бы то ни было после обследования деревьев и кустов, находящихся на гарантии, озеленителям будут выданы предписания устранить нарушения. Если таковые, конечно, обнаружатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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