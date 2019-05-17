Украл и сердце, и наличность. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард
Золотой браслет и кольцо, пять тысяч рублей наличными… В Усть-Абакане (Хакасия) «Ромео» обокрал свою «Джульетту», с которой встречался не один месяц.
В среду, 15 мая, в дежурную часть ОМВД России по району прибежала 25-летняя девушка. И рассказала: из ее дома неизвестные похитили ювелирку и деньги. Думала, пострадала на 19 тысяч рублей, но получилось куда серьезнее…
Ведь похитителем оказался ее возлюбленный, 20-летний парень. Были в романтических отношениях, он постоянно заходил к ней домой. И у девушки мысли не возникло что-то прятать от любимого. А он польстился не только на ее сердце...
- Деньги потратил на себя, украшения сдал в ломбард, - сознался молодой человек.
Раскаялся ли? По-видимому, да. Особенно после того, как на него завели уголовное дело по статье «Кража». И теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU