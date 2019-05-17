2019-05-17T04:03:31+03:00
Происшествия

Украл и сердце, и наличность. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард

Роман может закончиться реальным сроком
Ася ЖУКОВА
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Украл не только сердце. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард. Фото: соцсети.Украл не только сердце. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард. Фото: соцсети.
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Золотой браслет и кольцо, пять тысяч рублей наличными… В Усть-Абакане (Хакасия) «Ромео» обокрал свою «Джульетту», с которой встречался не один месяц.

В среду, 15 мая, в дежурную часть ОМВД России по району прибежала 25-летняя девушка. И рассказала: из ее дома неизвестные похитили ювелирку и деньги. Думала, пострадала на 19 тысяч рублей, но получилось куда серьезнее…

Ведь похитителем оказался ее возлюбленный, 20-летний парень. Были в романтических отношениях, он постоянно заходил к ней домой. И у девушки мысли не возникло что-то прятать от любимого. А он польстился не только на ее сердце...

- Деньги потратил на себя, украшения сдал в ломбард, - сознался молодой человек.

Раскаялся ли? По-видимому, да. Особенно после того, как на него завели уголовное дело по статье «Кража». И теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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