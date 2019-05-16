2019-05-16T15:41:24+03:00
Общество

Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска

А еще скейт-парк и фуд-корт
Ася ЖУКОВА
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Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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Мини-аквапарк для детей обустраивают в Гагаринском парке Красноярска. Как сообщили на сайте мэрии, рабочие уже монтируют открытые бассейны. А будет их три. Один для взрослых – глубиной в 1 метр 20 сантиметров и вместимостью до 300 человек. И два для малышей. Воду во всех бассейнах обещают подогревать и дезинфицировать.

В нескольких шагах от аква-парка начали разбивать фуд-корт. Здесь гости смогут купить шашлыки, сладкую вату или мороженое. Или перекусить тем, что захватили с собой.

Рядом с фуд-кортом будет зона для любителей BMX спорта – скейтбордеров и велосипедистов. Там поставят полутораметровую рампу для трюков.

Найдется в парке место и для спокойного семейного отдыха с детьми. Эта локация расположится в западной части.

Кстати, благоустройство территории проходит исключительно за счет средств спонсоров, которые предлагают и реализовывают свои идеи, отмечают в администрации Железнодорожного района. Планируется, что новые локации заработают 9 июня, когда здесь пройдет масштабный семейный фестиваль спорта.

А что говорят жители ближайших домов? Приводим только одно из мнений - без купюр:

- Одним словом, до свидания, парк! В последние годы его и так застроили под завязку. Втиснули аж два фитнес-центра, большущую ракету, кафе, ларьки с едой. А мини-водоем с подковой выше человеческого роста вы видели? Образчик дурновкусия. И тут – снова здорово. Три бассейна, плюс еда и роллеры - до кучи. Терзают смутные сомнения: для спокойного отдыха там реально останется клочок земли. Если останется. Так и понятно: все отдали под бизнес. Благоустройство оно такое. Каждый сантиметр земли должен приносит копеечку.

На счастье? Фото: Ася ЖУКОВА

На счастье?Фото: Ася ЖУКОВА

А вы как думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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