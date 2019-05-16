Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Мини-аквапарк для детей обустраивают в Гагаринском парке Красноярска. Как сообщили на сайте мэрии, рабочие уже монтируют открытые бассейны. А будет их три. Один для взрослых – глубиной в 1 метр 20 сантиметров и вместимостью до 300 человек. И два для малышей. Воду во всех бассейнах обещают подогревать и дезинфицировать.
В нескольких шагах от аква-парка начали разбивать фуд-корт. Здесь гости смогут купить шашлыки, сладкую вату или мороженое. Или перекусить тем, что захватили с собой.
Рядом с фуд-кортом будет зона для любителей BMX спорта – скейтбордеров и велосипедистов. Там поставят полутораметровую рампу для трюков.
Найдется в парке место и для спокойного семейного отдыха с детьми. Эта локация расположится в западной части.
Кстати, благоустройство территории проходит исключительно за счет средств спонсоров, которые предлагают и реализовывают свои идеи, отмечают в администрации Железнодорожного района. Планируется, что новые локации заработают 9 июня, когда здесь пройдет масштабный семейный фестиваль спорта.
А что говорят жители ближайших домов? Приводим только одно из мнений - без купюр:
- Одним словом, до свидания, парк! В последние годы его и так застроили под завязку. Втиснули аж два фитнес-центра, большущую ракету, кафе, ларьки с едой. А мини-водоем с подковой выше человеческого роста вы видели? Образчик дурновкусия. И тут – снова здорово. Три бассейна, плюс еда и роллеры - до кучи. Терзают смутные сомнения: для спокойного отдыха там реально останется клочок земли. Если останется. Так и понятно: все отдали под бизнес. Благоустройство оно такое. Каждый сантиметр земли должен приносит копеечку.
На счастье?Фото: Ася ЖУКОВА
А вы как думаете?
ИСТОЧНИК KP.RU