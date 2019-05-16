Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-16T13:04:38+03:00

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В Сосновоборске Красноярского края шестерых человек, страдающих хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кто не знает, по закону «О безопасности дорожного движения», есть ряд причин, по которым водителю можно запретить садиться за руль. (Поскольку автомобиль считается источником повышенной опасности). В их числе - ухудшение состояния здоровья, подтвержденное медицинским заключением. К тому же постановление правительства относит алкоголизм к противопоказаниям для управления авто.

Специалисты надзорного ведомства, проведя проверку в Сосновоборске, выявили шесть человек, состоящих на учете в наркодиспансере и при этом имеющих водительские удостоверения.

- Чтобы обезопасить участников дорожного движения, прокурором Сосновоборска отправлены в суд иски о том, чтобы прекратить действия прав, - поясняют представители ведомства.

Заявления уже рассмотрены, их удовлетворили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU