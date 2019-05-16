2019-05-16T11:59:52+03:00
Происшествия

«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело

За «Оскорбление представителя власти» [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
После пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело. Фото, видео: Запад24.После пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело. Фото, видео: Запад24.
Изменить размер текста:

- А мусора – дуры! У меня семь ходок. За что забрали? Муку нюхал….

37-летний житель Ачинска Красноярского края попал под уголовное дело «За оскорбление представителя власти». Вечером 8 мая мужчина устроил пьяный дебош в одном из городских кафе. Затеял ссору с другими посетителями. А когда приехали полицейские, обрушил на них поток нецензурной брани. Причем по его просьбе приятели все снимали на видео.

Дебош в полиции..

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оскорбление представителя власти», - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К слову, по информации ИА «Запад24» и ряда других изданий, это был сын председателя Ачинского райсовета депутатов Эдвин Куронен. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, сейчас мужчина спешно выехал за пределы края:

- Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение подозреваемого.

Ему грозит штраф до 40 тысяч или год исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке