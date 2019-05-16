«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-16T11:59:52+03:00

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- А мусора – дуры! У меня семь ходок. За что забрали? Муку нюхал….

37-летний житель Ачинска Красноярского края попал под уголовное дело «За оскорбление представителя власти». Вечером 8 мая мужчина устроил пьяный дебош в одном из городских кафе. Затеял ссору с другими посетителями. А когда приехали полицейские, обрушил на них поток нецензурной брани. Причем по его просьбе приятели все снимали на видео.

Дебош в полиции..

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оскорбление представителя власти», - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К слову, по информации ИА «Запад24» и ряда других изданий, это был сын председателя Ачинского райсовета депутатов Эдвин Куронен. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, сейчас мужчина спешно выехал за пределы края:

- Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение подозреваемого.

Ему грозит штраф до 40 тысяч или год исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU