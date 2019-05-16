В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-16T07:46:52+03:00

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В Железногорске и Норильске (а также на Крайнем Севере) Красноярского края повышается оплата проезда в автобусах и провоза багажа.

Как отметили в минтрансе, тарифы не поднимали в течение трех лет. Между тем значительно увеличилась стоимость ГСМ, выросли затраты на эксплуатацию и ремонт автобусов. Прибавьте сюда рост ставки НДС, кассы и ГЛОНАСС, зарплату водителям и кондукторам…

Так что перевозчики обратились с просьбой об изменении тарифов. И в правительстве края приняли решение пойти им навстречу. Итак, платить по-новому будем ориентировочно с 26 мая. То есть через десять дней после публикации постановления.

Оплата за проезд в Железногорске составит 26 рублей. В Норильске (Кайеркане и Талнахе тоже) – 30. От Норильска до Кайеркана и Талнаха – 44. А на Крайнем Севере (за исключением Дудинки и Норильска) – 24. Скидка в 1 рубль по транспортной карте сохраняется.

К слову, в самом Красноярске стоимость проезда в автобусах выросла с 22-х до 26-ти рублей зимой нынешнего года. В троллейбусах и трамваях она прежняя – 19 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU