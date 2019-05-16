2019-05-16T07:25:33+03:00
Происшествия

«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке

Ее увидела на улице и узнала одна из прохожих
Ася ЖУКОВА
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Пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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Пропавшую в Красноярске женщину с внешностью подростка нашли благодаря ориентировке. Об этом рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Напомним, 33-летняя Наталья Колосова исчезла еще 8 мая. Ушла из своего дома в Академгородке, а обратно не вернулась.

Родные искали Наталью больше недели. Волонтеры несколько раз обновляли ориентировки. Люди делали репосты, расклеивали листовки. Ведь женщина нуждается в медицинской помощи. Причем выглядит гораздо моложе, лет на 15-16, поэтому на вид легко обмануться.

И вот, наконец, хорошая новость: Наталья найдена!

- Это случилось, потому что максимально распространяли ориентировки, - рассказывают волонтеры. – Одна из них попалась на глаза девушке. А вскоре она увидела пропавшую на улице. Тут же сообщила нам. По адресу выехала полиция и забрала Наташу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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