2019-05-16T06:23:11+03:00
Происшествия

Пропавшего после записки «Ухожу искать лучшую жизнь» парня нашли мертвым

Тело обнаружили в лесу под Красноярском
Ася ЖУКОВА
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Пропавшего после записки «Ухожу искать лучшую жизнь» парня нашли мертвым. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Пропавшего после записки «Ухожу искать лучшую жизнь» парня нашли мертвым. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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Пропавшего без вести весной прошлого года 23-летнего Романа Ольхина нашли мертвым. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Роман бесследно исчез еще 26 марта 2018 года, - поделилась руководитель волонтеров Оксана Василишина. – Ушел из своего дома на улице Северо-Енисейской, оставив документы и телефон.

Парня искали всем миром. Распространяли ориентировки, раклеивали листовки, выезжали на поиски. Но увы…

Только в четверг, 16 мая, стало известно: Романа обнаружили в лесу Емельяновского района. На него наткнулся кто-то из местных жителей. Признаков насильственной смерти на теле нет.

По данным «Комсомольской правды» - Красноярск перед исчезновением молодой человек оставил записку. «Ухожу искать лучшую жизнь» значилось в ней… Но близкие все равно надеялись на лучшее.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и друзьям Романа. Светлая память!

ИСТОЧНИК KP.RU

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