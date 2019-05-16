Треть расходов красноярцев приходится на еду

СЕГОДНЯ 05:56 2019-05-16T05:56:27+03:00

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Красноярцы тратят на еду почти треть своих бюджетов. К таким выводам пришли в Красноярскстате.

В среду, 15 мая, отмечался Международный день семьи. К этой дате специалисты подготовили любопытную статистику. Оказывается, в прошлом году каждый из членов семьи расходовал на хозяйство (в среднем) 18 тысяч рублей в месяц. При этом на продукты и напитки – 29%, на транспорт 13% и на «коммуналку» тоже 13%.

Кстати, всего семей в крае насчитали 823 тысячи. Но они небольшие – опять же в среднем – 2,7 человека. Интересно, что жители региона стали меньше жениться и обзаводиться потомством. Для сравнения: количество браков в 2018-м году составило 19069. А в 2017-м их было 22795. В прошлом году родились 33527 детей. И это на 5,7% меньше, чем в позапрошлом.

Теперь о жилищных условиях. На конец 2018 года на одного жителя края приходилось 25 квадратных метров общей площади. 99% занимают отдельную квартиру или дом, остальные живут в коммуналках и общежитиях. К слову, у 82% жилье в собственности.

И последнее: в 2018 году больше трети домашних хозяйств края расходуют свои средства на погашение займов и кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU