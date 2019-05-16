Кластер «Радуга» откроют для красноярцев 1 июня

СЕГОДНЯ 05:25 2019-05-16T05:25:04+03:00

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Кластер «Радуга» на улице Стасовой в Красноярске откроют для горожан 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе крайспорта.

Теперь посетить один из главных объектов Зимней универсиады-2019, расположенный в Ветлужанке, сможет любой желающий. Поплавать в бассейне, сыграть в гольф, позаниматься в спортзале. Причем цены весьма доступные. К примеру, разовое посещение бассейна обойдется в 200 рублей.

Уже сегодня здесь занимаются спортсмены. А скоро найдется место и для любителей. (Уточнить расписание можно по телефону 222-11-55).

- Сегодня уже есть прайсы по каждому спортивному залу, - отметил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

КОНКРЕТНО

Кластер «Радуга» - это многофункциональный спортивный комплекс. Он включает бассейн 50 на 25 метров, медцентр с несколькими саунами, скалодром, тренажерный зал и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU