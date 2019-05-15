2019-05-15T20:20:38+03:00
Общество

Атрибуты Зимней универсиады станут экспонатами Красноярского краеведческого музея

Экипировка волонтеров, медали, флаги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Атрибуты Зимней универсиады станут экспонатами Красноярского краеведческого музеяАтрибуты Зимней универсиады станут экспонатами Красноярского краеведческого музеяФото: Мария ЛЕНЦ
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Атрибуты Зимней универсиады станут экспонатами Красноярского краеведческого музея. Это комплекты форменной спортивной одежды с символикой Универсиады «Хранитель огня», «Факелоносец», «Волонтер эстафеты огня», чаша огня и факелы Универсиады, комплекты наградных медалей и значков, сценические костюмы артистов и трибуны с церемоний открытия и закрытия соревнований, флаги спортивных организаций и стран-участниц соревнований.

Новые экспонаты пока проходят этап оформления. Но некоторые из них красноярцы могут видеть уже сейчас в экспозиции «Визитка Красноярского края» в фойе музея. К настоящему моменту в фондах музея сосредоточено большое количество экспонатов, отражающих спортивные достижения нашего региона за последние 70 лет. И коллекция XXIX Всемирной зимней универсиады станет значительным пополнением музейного собрания.

К слову, презентация события состоится 16 мая в 15:30 в стенах Краеведческого музея. На нее приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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