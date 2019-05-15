2019-05-16T14:47:34+03:00
Общество

Глава Красноярска подписал запрет на строительство храма в сквере на Баумана

Зато согласовал возведение храма на Стрелке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Красноярска подписал запрет на строительства храма в сквере на Баумана. СоцсетиГлава Красноярска подписал запрет на строительства храма в сквере на Баумана. Соцсети
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Глава города Сергей Еремин ознакомился с результатами публичных слушаний и принял решение по строительству трех храмов в Красноярске. Два их них он одобрил, на третьем поставил резолюцию отказать. Начнем с того, что храма на улице Баумана не будет. Причина отказа – наличие там благоустроенного сквера. Для строительства придется вырубить деревья, а это неприемлемо.

Почему противников строительства храма в Красноярске оказалось больше, чем сторонников?

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А вот земельный участок под храм в новом жилом микрорайоне «Слобода весны» согласован без вопросов: там достаточно свободного места, так что предмет спора отсутствует.

И самая горячая тема – Богородице-Рождественский собор на Стрелке. Он вызвал бурное обсуждение среди красноярцев. На публичные слушания, которые состоялись 10 апреля в Архиерейском доме, пришли более 200 человек. Вопрос стоял таким образом: можно ли перенести границы земельного участка, выделенного под храм, на 6 метров от воды в сторону дороги. В результате решение принято в пользу изменения проекта.

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В Красноярске противников строительства храма на Баумана оказалось больше, чем сторонников: почему?

енем, не так остро, но подобные конфликты периодически вспыхивают и в других регионах. В Красноярске на данный момент объектов, вокруг которых кипят страсти, три: запланированное строительство храмов в сквере на Баумана, в новом микрорайоне «Преображенский» и на Стрелке. Не далее, как 11-го и 12-го апреля в очередной раз изучали народные мнения - провели публичные слушания. (Подробности)

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Этот неказистый клочок земли в центре Екатеринбурга за сутки умудрился прославиться на всю Россию. И эту же Россию разделить на части. Оказалось, что одни мои сограждане – за то, чтобы построить на этом безымянном клочке земли православный храм, вместо взорванного в 1930-х годах. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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