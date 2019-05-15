В Красноярске противников строительства храма оказалось больше, чем сторонников: почему?

Скандал вокруг строительства храма набирает обороты в Екатеринбурге. Тем временем, не так остро, но подобные конфликты периодически вспыхивают и в других регионах. В Красноярске на данный момент объектов, вокруг которых кипят страсти, три: запланированное строительство храмов в сквере на Баумана, в новом микрорайоне «Преображенский» и на Стрелке. Не далее, как 11-го и 12-го апреля в очередной раз изучали народные мнения - провели публичные слушания.

- Самый спорный храм – на Стрелке (в центре Красноярска, на берегу Енисея, - прим.ред.), - рассказывает руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов. – Слушания по нему проходили три раза. Первый – еще в 2007-м году. Тогда все проголосовали «за». У земли изменили статус, нарезали участки, передали в аренду бизнесменам. А последний – в середине апреля. Но там вопрос стоял не о том, нужно ли строить храм. А о том, чтобы перенести его на шесть метров от набережной, чтобы расширить прогулочную (кстати!) зону.

Примечательно, среди голосующих «против» подавляющее большинство экологи, отмечают в епархии. Или те, кто так себя позиционирует. В лидерах же – экологи, скажем так, агрессивные. Аргументы ожидаемые: на месте храма мог бы быть сквер, даешь чистый воздух!

В таком же ключе идут обсуждения, нужны ли городу еще два храма. Один – в сквере на Баумана (Октябрьский район), другой – в строящемся микрорайоне «Преображенский».

- Здесь вердикты, скорее всего, будут разные, - полагает Андрей Скворцов. – С просьбой построить в Октябрьском районе обратились сами верующие, меценаты. В местном приходе, расположенном неподалеку, слишком много верующих, он не вмещает всех желающих. Так что люди разработали проект, готовы все оплатить. Вышли на публичные слушания, но «за» храм оказались 200 человек, а 400 – «против». Слушания проходили в Архиерейском доме, пришли многие местные жители. Нюанс: обычно положено учитывать голоса людей из близлежащих домов. Но здесь такой район, что совсем рядом домов не очень много. Поэтому учли голоса всех, кто явился. Наверное, будет отказ. Решение должен принять мэр, ждем.

Во втором случае (где согласен вложиться застройщик, подключится верующие) вердикт, по-видимому, будет положительным. Приняли участие 30 человек. Почему так мало? Организовали в зале администрации, куда ровно столько и входит. В итоге четверо проголосовали «за», а 26 – никак. Потому что в данном случае учли голоса конкретно жителей. А остальные не зачли.

А что же протестующие?

- Заметьте: против храмов протестуют в Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске. И везде основной посыл один: храм будет мешать нормальной экологии, - говорят представители епархии. – Нужен не храм, нужен сквер. При этом если на Баумана – реально сквер, то в микрорайоне «Преображенский» на данный момент просто пустырь. Раньше многие верили, что экологи – реально идейные люди. Теперь стало ясно: это проплаченная тема. К примеру, у нас есть один эколог, который активно борется против строительства храмов. А сам постоянно летает в Америку, участвует в семинарах, симпозиумах. Откуда у независимых ученых возможность отправить человека в Америку? Почему им дают визу?

… К слову, в Хатанге служит батюшка, который в свое время изучал научные исследования. И поразился: оказывается, самая лучшая экология – в храме, у алтаря.

- Неважно, православного, католического или какого-то другого, - поясняет Андрей Скворцов. – Исследования проводились в разных местах – больницах, операционных. И пришли к таким выводам. Кстати, узнав об этом, батюшка уверовал еще сильнее. Так что, поймите, экология – просто удобная мотивация. Дескать, это касается всех, право на чистый воздух. Но тут дело в другом.

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