2019-05-15T13:20:43+03:00
Звезды

«МИР Сибири» в Шушенском: новинки 2019 года

В 2019 году фестиваль пройдет 12-14 июля. Не пропустите!
Татьяна РЯБИНИНА
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МИР Сибири-2018МИР Сибири-2018Фото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году фестиваль пройдет в 16 раз и здесь уже сложились традиции. Но каждый год организаторы придумывают и предлагают гостям что-то новое!

Итак, что будет на этот раз?

Первая новость для любителей йоги: мастер-классы проведёт мастер йоги из Индии Савита Хариш. А преподаватель индийского классического танца катхак Ашиш Катхак.

Рассказали организаторы и о переменах на «Обрядовой поляне: «Этим летом мы усилим интерактивность «Обрядовой поляны». Опыт зимнего фестиваля показал, что гостям интересно не только смотреть на то, что происходит на этой площадке, но и самим участвовать во всех действах: в народных танцах, обрядах, национальных играх, всевозможных мастер-классах, — сказал заместитель исполнительного директора фестиваля Дмитрий Сиротинин.

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдёт варение фестивального варенья из знаменитой субботинской клубники! Жители Субботино расскажут секреты вкусного варенья, а завершится действо чаепитием со свежеприготовленным лакомством.

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдёт варение фестивального варенья из знаменитой субботинской клубники! Жители Субботино расскажут секреты вкусного варенья, а завершится действо чаепитием со свежеприготовленным лакомством.

В этом году не пройдет фестиваль и мимо объявленного Года театра. Гости фестиваля из Санкт-Петербургского кукольного театра «Папьемашенники» привезут уличный спектакль с Петрушкой в главной роли и зрителями, которые в любой момент могут превращаться в артистов.

Председатель жюри музыкальной премии «МИРА» Сергей Старостин и актриса театра и кино Татьяна Бондаренко покажут театрально-сказочную постановку, название которой пока держится в секрете.

Ещё одна фестивальная новинка — интерактивная детская театральная студия. На специальной площадке дети под руководством режиссёра несколько часов репетируют театральную постановку и вечером ее показывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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