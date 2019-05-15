2019-05-15T14:16:18+03:00
Происшествия

«Воспитатель никак не реагировала»: в красноярском детском саду дети побили ребенка

Следственный комитет проверяет действия сотрудницы садика
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Стоп-кадр с видеоСтоп-кадр с видеоФото: соцсети
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В одном из детских садов в микрорайоне «Солнечный» группа детей избила сверстника. Все это видела воспитательница, но не вмешалась в ситуацию. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в группе микрорайона в социальной сети ВКонтакте.

В одном из детских садиков дети побили ребенка..

На видеозаписи видно, как дети сначала сбивают мальчика с ног, а как только он поднимается, на мальчишку тут же накидываются 3 ребенка. Дальше в кадре появляется воспитатель, но она подходит к другим детям. Увидев ее, мальчишки расходятся. Запись прерывается, и начинается с момента, как 3 ребенка снова сбивают сверстника с ног и он начинает плакать. Все заканчивается только тогда, когда к ним подходит воспитатель. Женщина не пытается защитить ребенка или объяснить мальчишкам, что драться не хорошо. Отбежав от сотрудницы садика на другой край детской площадки, дети снова сбивают с ног мальчика. На этом видео заканчивается.

Почему женщина никак не реагировала на жесткие игры среди своих воспитанников, предстоит разобраться следственным органам. В Следственном комитете проводится проверка.

Тем временем, в «ужасном» видео многие не увидели ничего такого ужасного. Обычная потасовка малышей, - не избиение, не драка, - что так возмутило снимавшего? Тем более удивительно, что «десадовским» делом занялось серьезнейшее ведомство – СК. Впрочем, по последнему пункту есть свое объяснение: следственный комитет просто-напросто по закону обязан проводить проверку подобных сообщений в СМИ. А вот если дело дойдет до заведения уголовного дела – это уже может стать прецедентом. Обвиняемые – Вася, Петя, Коля. Потерпевший – Санек...

ИСТОЧНИК KP.RU

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