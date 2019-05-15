2019-05-15T11:02:42+03:00
Общество

Заработки заместителей главы Красноярска: кто стал самым богатым в 2018 году

На первом месте – Владислав Логинов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Заработки заместителей главы Красноярска: кто стал самым богатым в 2018 годуЗаработки заместителей главы Красноярска: кто стал самым богатым в 2018 годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Чиновники городской администрации отчитываются в своих доходах, полученных за прошлый год. Информации по главе города пока нет, а вот содержание налоговых деклараций его заместителей уже известно. Самым богатым из замов стал Владислав Логинов, он заработал 4,59 миллиона рублей. В собственности семьи есть жилой дом, две квартиры, два приусадебных участка, автомобили Range Rover Sport и Nissan Patrol, а также мотоцикл BMW и катер «Амур».

Олег Животов заработал 2,6 миллиона, супруга – 1 миллион. На двоих у них две квартиры, жилой дом и участок земли, а также авто Subaru Outback и Mersedes-Benz.

Доход Алексея Давыдова составил 1,83 миллиона рублей, его супруги – 191 тысячу. Семья (сам заместитель, его супруга и несовершеннолетний ребенок) имеет 3 квартиры, 6 земельных участков, дом, катер Quicksilver, автомобиль Lexus NX 200T и снегоболотоход Polaris Sportsman Ace.

Рейтинг самых богатых руководителей районов города открывает Андрей Бардаев из Ленинского – 5,46 миллиона рублей. На последнем, седьмом месте Юрий Савчук из Железнодорожного, его годовой доход составил 1,72 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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