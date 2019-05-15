Из-за отказа двигателя в аэропорту Красноярска экстренно сел грузовой самолет

15 Май 10:14 2019-05-15T10:14:40+03:00

Он летел из Китая в Москву

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Из-за отказа одного из двигателей в аэропорту Красноярска совершил вынужденную посадку грузовой самолет, принадлежащий авиакомпании AirBridgeCargo. Информацию подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, а также в пресс-службе красноярского аэропорта.

Известно, что грузовой Boeing 747-400 совершал перелет из Шанхая в Москву, когда внезапно приборы показали неполадку в двигателе. Командир воздушного судна принял решение запросить посадку в ближайшем аэропорту. Им стал Красноярск. Самолет благополучно приземлился. Никто из трех членов экипажа не пострадал.

В настоящее время Boeing находится на площадке аэродрома. Ожидается, что в Красноярск прилетят техники авиакомпании, чтобы осмотреть его. Если поломка серьезная, то при необходимости пришлют другой самолет, чтобы забрать груз.

ИСТОЧНИК KP.RU