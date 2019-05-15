Хедлайнеры фестиваля «МИР Сибири» в Шушенском: Морган Джи, «Ят-Ха», «Altan Urag» и шесть новых групп

15 Май 09:05 2019-05-15T09:20:35+03:00

Морган Джи на фестивале «МИР Сибири» в 2018 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Они выступят на Главной сцене в Шушенском с 12 по 14 июля!

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О почетных гостях фестиваля сегодня рассказали на первой пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю, кстати, уже шестнадцатому по счету!

В этом году на фестиваль приедут 75 артистов из 12 стран: Алжир, Армения, Израиль, Индия, Монголия, Россия, США, Тунис, Турция, Франция, Швейцария и Эстония, - все они выступят в вечерней программе.

Вот их имена:

• Специальный фестивальный проект при участии Сергея Старостина (Москва), Альбины Дегтярёвой (Якутия), ЛаФрей Ски (Нью-Йорк, США) и её джаз-фолк-фьюжн группы «Шунги т» (Красноярск)

• Фолк-рок группа «Ят-Ха» (Республики Тыва)

• Этно-рок группа «Аргыма к» (Республика Башкортостан)

• Электро-фолк-фьюжн группа «Космонавты» (Армения, Россия, Швейцария)

• Фолк-фьюжн группа «Speed Caravan» («Спид Караван») (Алжир, Тунис, Франция)

• Этно-джаз-фанк группа «Quarter to Africa» («Кво тэ ту Африка») (Израиль)

• Co kun Karademir Quartet («Джошку н Карадеми р Квартет») (Турция).

Изюминкой программы станет выступление группы «Altan Urag» («Алта н Ура г») из Монголии, они приедут в Шушенское впервые.

И будет любимица красноярской публики Мо рган Джи (Франция), которая покорила публику летом 2018 года, участвовали в зимней версии фестиваля 3-5 марта 2019 года и теперь не представляет свой жизни без нашего фестиваля! Она приедет к нам уже в третий раз за год!! Красноярцы уже комментируют эту новость: «Специально вернусь из отпуска ради нее!».

По дням хедлайнеры еще не расписаны, так что собирайтесь на все дни фестиваля, чтобы ничего не пропустить!

ИСТОЧНИК KP.RU