В Красноярске установят 19 новых видеокамер для фиксации нарушений ПДД

15 Май 08:08 2019-05-15T08:08:15+03:00

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На улицах Красноярска на сегодняшний день действуют 36 видеокомплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами. В скором времени к ним прибавятся еще 19 дополнительных рубежей контроля. Краевое управление дорог как раз заключило контракт с подрядчиком – компанией «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта». Специалисты будут обслуживать камеры и передавать полученную с их помощью информацию в ГИБДД.

Также появятся новые комплексы видеофиксации в других городах края: в Норильске, Ачинске, Канске, Минусинске, Сосновоборске. И одна – на автодороге Красноярск – Енисейск.

- До 30 июня пройдет тестирование работоспособности новых комплексов. Нам нужно убедиться в том, что приборы соответствуют установленным стандартам и техническим требованиям. При выполнении всех условий рубеж контроля вводится в эксплуатацию, - рассказал Михаил Буйлов, заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор».

ИСТОЧНИК KP.RU