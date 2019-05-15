15 Май 05:46 2019-05-15T05:46:16+03:00

В Красноярске из реабилитационного центра сбежали 4 подростка. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

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В Красноярске из городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» (Партизана Железняка, 4 г) сбежали 4 подростка. Произошло это еще в воскресенье 12 мая. К поискам подключились волонтеры движения «Поиск пропавших детей»-Красноярск. Составили ориентировку, распространили информацию в социальных сетях с просьбой откликнуться всех, кто может что-то знать о пропавших школьниках.

Панин Денис, 15 лет. На вид ему 17 лет. Рост 170 – 173 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза серо-голубые, волосы прямые, темно-русые. Был одет в черный спортивный костюм и черные спортивные кроссовки.

Кулаков Данила, 15 лет. Рост 165 см, спортивного телосложения, лицо смуглое, глаза карие, брови широкие, волосы темные, короткие. Был одет в желтую спортивную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой.

Груздев Владислав, 15 лет. Рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы светлые, короткие. Был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны и синие кроссовки.

Алыев Эмир, 15 лет. На вид ему 17 лет, рост 171 см, лицо смуглое цыганского типа, глаза карие, брови широкие, волосы темные, короткие. Был одет в черную болоньевую куртку, черные спортивные штаны, белые носки, черные кроссовки Nike.

Просьба всех, кто что-либо знает о мальчиках, позвонить по телефонам:

- (391) 220-14-06 – отдел полиции № 10;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU