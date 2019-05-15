2019-05-15T05:00:06+03:00
Общество

Красноярску утвердили границы «зеленого пояса»

Его площадь составляет более 246 тысяч гектаров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярску утвердили границы «зеленого пояса»Красноярску утвердили границы «зеленого пояса»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне, 14 мая, в краевом правительстве рассмотрели проект документа «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса города Красноярска». Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин рассказал, что такую инициативу поддержали на общественных слушаниях Гражданской ассамблеи края.

Определять границы «зеленого пояса» начали еще в 2017 году. На сегодняшний день известно, что площадь лесопаркового пояса составляет 246 135 гектаров. В него вошли земли лесного фонда, особо охраняемые природные территории федерального («Столбы») и краевого значения, участки с зелеными насаждениями в границах Березовского, Емельяновского, Манского, Балахтинского районов, а также в Красноярске, Дивногорске и Сосновоборске.

Учитывая, что лесопарковый пояс – это зеленый каркас города, в его границах будет действовать особый режим. В частности, нельзя размещать объекты капитального строительства, складировать отходы, вести геологические работы, строить животноводческие фермы и комплексы, а также вырубать зеленые насаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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