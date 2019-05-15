15 Май 04:40 2019-05-15T04:40:41+03:00

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В Красноярске задержали 54-летнего адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Паритет». Человек, который должен защищать закон, сам нарушил его. Его подозревают в мошенничестве в отношении 26-летнего жителя краевого центра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/708741" frameborder="0"></iframe> В Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве адвоката.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в мае этого года подозреваемый сообщил молодому человеку, что его приятель замышляет против него преступление. Он, адвокат, якобы берется уладить все проблемы, но за определенную плату. Свои услуги он оценил в 100 тысяч рублей.

Молодой человек в это поверил, но решил проверить. Информация дошла до УФСБ. Юриста задержали с поличным в момент передачи денег. Произошло это прямо на улице, днем, возле его автомобиля. Деньги заранее были помечены, поэтому когда руки подозреваемого проверили, на нем остались следы специальной краски.

Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения виде домашнего ареста.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU