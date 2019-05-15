В Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве адвоката
В Красноярске задержали 54-летнего адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Паритет». Человек, который должен защищать закон, сам нарушил его. Его подозревают в мошенничестве в отношении 26-летнего жителя краевого центра.
В Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве адвоката.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в мае этого года подозреваемый сообщил молодому человеку, что его приятель замышляет против него преступление. Он, адвокат, якобы берется уладить все проблемы, но за определенную плату. Свои услуги он оценил в 100 тысяч рублей.
Молодой человек в это поверил, но решил проверить. Информация дошла до УФСБ. Юриста задержали с поличным в момент передачи денег. Произошло это прямо на улице, днем, возле его автомобиля. Деньги заранее были помечены, поэтому когда руки подозреваемого проверили, на нем остались следы специальной краски.
Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения виде домашнего ареста.
Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU