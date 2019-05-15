2019-05-15T04:40:41+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве адвоката

Он попытался обмануть клиента на 100 тысяч рублей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве адвоката. Стоп-кадр видеоВ Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве адвоката. Стоп-кадр видео
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В Красноярске задержали 54-летнего адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Паритет». Человек, который должен защищать закон, сам нарушил его. Его подозревают в мошенничестве в отношении 26-летнего жителя краевого центра.

В Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве адвоката.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в мае этого года подозреваемый сообщил молодому человеку, что его приятель замышляет против него преступление. Он, адвокат, якобы берется уладить все проблемы, но за определенную плату. Свои услуги он оценил в 100 тысяч рублей.

Молодой человек в это поверил, но решил проверить. Информация дошла до УФСБ. Юриста задержали с поличным в момент передачи денег. Произошло это прямо на улице, днем, возле его автомобиля. Деньги заранее были помечены, поэтому когда руки подозреваемого проверили, на нем остались следы специальной краски.

Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения виде домашнего ареста.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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