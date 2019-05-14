СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-14T13:41:28+03:00

Потоки поедут по-новому 25 мая. Действовать схема будет в течение двух месяцев, до 25 июля. если на деле все окажется также удобно и менее «пробочно», как на компьютерной модели, схему оставят навсегда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Если схема хорошо зарекомендует себя, ее введут на постоянно основе

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на два месяца изменится схема выезда на Коммунальный мост. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в вечерний час пик на въезде у Коммунального моста на левом берегу творится настоящий автомобильный ад. В две полосы (третья – выделенная, для общественного транспорта) на мосту съезжается сразу несколько потоков машин – с Вейнбаума, с Дубровинского. Из-за этого здесь образуется огромная пробка, «очередь» из авто на Вейнбаума иногда растягивается аж до Брянской, серьезно затрудняется движение на Ленина, Мира, Маркса и Дубровинского.

Специалисты проанализировали ситуацию и решили схему движения изменить. Левый поворот с Дубровинского на Коммунальный мост запретят, оставят только правый. На Сурикова от Маркса до Дубровинского можно будет проехать только по направлению к набережной. Говорят, что схему протестировали на компьютерной модели, и она зарекомендовала себя хорошо. Пришла пора опробовать ее в реальной жизни.

Потоки поедут по-новому 25 мая. Действовать схема будет в течение двух месяцев, до 25 июля. если на деле все окажется также удобно и менее «пробочно», как на компьютерной модели, схему оставят навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU