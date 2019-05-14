2019-05-14T11:44:49+03:00
Общество

Красноярские детские кардиохирурги прошли стажировку в Королевском госпитале Австралии

Сибирские врачи приняли участие во всех этапах подготовки пациента и проведения операции австралийскими коллегами
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сибирские врачи приняли участие во всех этапах подготовки пациента и проведения операции австралийскими коллегами при диагнозе «порок сердца». Фото: красноярский кардиоцентр.Сибирские врачи приняли участие во всех этапах подготовки пациента и проведения операции австралийскими коллегами при диагнозе «порок сердца». Фото: красноярский кардиоцентр.
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Красноярские детские кардиохирурги прошли стажировку в Королевском госпитале Австралии. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Как говорят в ведомстве, сибирские врачи приняли участие во всех этапах подготовки пациента и проведения операции австралийскими коллегами при диагнозе «порок сердца». Кроме того, наши медики посмотрели, как в австралийском госпитале организовано послеоперационное выхаживание пациентов.

- Нам были важны технические особенности выполнения операций, которые используют в практике австралийские кардиохирурги. Важно, что нам удалось не только посмотреть со стороны, но и поучаствовать в операциях, беседах с родителями и лечебном процессе в реанимации. Конечно, бросается в глаза современное оборудование, наличие любого желаемого расходного материала, однако, подходы к лечению, выхаживанию детей у нас одинаковые. Я не увидел чего-то сверхъестественного в работе в самой операционной, хотя выполнялись очень сложные операции, в том числе у новорожденных детей. Очень много аспектов удалось обсудить с хирургом, пригласившим нас, наладить контакты на дальнейшее сотрудничество, - прокомментировал заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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