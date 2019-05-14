СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-14T11:07:07+03:00

Как говорилось накануне 15 апреля в сообщении от городской администрации, запрет на въезд в Красноярск грузовиков вводится на месяц, до 15 мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярск снова пустят грузовые автомобили. Как сообщал месяц назад «Комсомольска правда»-Красноярск, запрет на движение по краевому центру большегрузов вводился 15 апреля. Напомним, так делают каждый год в весеннее время, чтобы автомобили с большой массой не давали излишней нагрузки на дороги.

Ограничение касалось машин с массой от 4,5 до шести тонн. Не распространялся запрет на специализированную технику (дорожные и экстренные службы), а также на пассажирские автобусы или на технику, имеющую специальное разрешение от властей на въезд в пределы Красноярска.

Как говорилось накануне 15 апреля в сообщении от городской администрации, запрет на въезд в Красноярск грузовиков вводится на месяц, до 15 мая. Это значит, что уже завтра, в среду, ограничение на движение по городу большегрузов снимут, так как никакой дополнительной информации о продлении ограничения не было.

ИСТОЧНИК KP.RU