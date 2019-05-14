СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-14T09:51:17+03:00

По данным деклараций о доходах за 2018 год, предоставленных сотрудниками прокуратуры, руководитель краевого ведомства Михаил Савчин заработал за 12 месяцев чуть более четырех миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель регионального ведомства Михаил Савчин в 2018 году заработал на 200 000 рублей больше, чем годом ранее

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Годовые доходы выросли у прокуроров Красноярского края – об этом сообщают Новости ТВК со ссылкой на официальный сайт регионального надзорного ведомства.

По данным деклараций о доходах за 2018 год, предоставленных сотрудниками прокуратуры, руководитель краевого ведомства Михаил Савчин заработал за 12 месяцев чуть более четырех миллионов рублей. По сравнению с 2017-м доход Савчина вырос на 200 000 рублей. Также в собственности у главного красноярского прокурора две квартиры и иномарка - Toyota Land Cruiser 200. Зарплата супруги Савчина, судя по отчету прокурора, составила чуть менее 1 500 000 рублей.

Примерно на столько же (на 200 000 рублей) увеличились годовые доходы у замов Савчина. Первый заместитель прокурора Александр Белошапкин занес в декларацию около 3 500 000 рублей, а заместитель Олег Нраковский – 3 400 000 рублей. За 2017 год замы прокурора заработали примерно по 3 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU