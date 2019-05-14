СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-14T09:25:04+03:00

Кроме того, на двоих участников ссоры завели административные дела о нарушении правил хранения оружия

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В Красноярске полицейские после конфликта со стрельбой завели дело о хулиганстве. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как сообщили оперативники, все случилось накануне, 13 мая. На Львовской произошел конфликт двух компаний мужчин. Когда это увидели прохожие и жители ближайших домов, позвонили в полицию.

Словесная перепалка конфликтующих закончилась тем, что один из мужчин достал пистолет и выстрелил два раза в воздух. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Как установили оперативники, ссора между мужчинами произошла на бытовой почве, сколько человек участвовали в конфликте, не утоняют.

Сейчас на стрелявшего завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, на двоих участников ссоры завели административные дела о нарушении правил хранения оружия. По всей видимости, всем фигурантам грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU