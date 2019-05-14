В Красноярске будут судить двоих руководителей строительной компании за гибель сотрудников

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-14T09:05:09+03:00

Двое рабочих организации погибли, двое получили серьезные травмы. Следователи считают, что в этом виновны директор и его зам

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В Красноярске будут судить двоих руководителей строительной компании за гибель и тяжелые травмы сотрудников. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК по региону.

По версии следователей, бригада с разрешения руководителей разбирала здание предприятия. В том помещении находились химические вещества, и работать с ними необходимо было только специально подготовленным людям. А у рабочих строительной фирмы такой подготовки не было.

В итоге погибли два человека, еще двое получили серьезные травмы. Следователи считают, что в этом виновны директор и его зам – на них завели уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлекшей гибель людей и нанесение людям тяжкого вреда здоровью.

Следователи закончили сбор материалов по этому делу и передали все в суд. Руководителям компании может грозить реальный срок – до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU