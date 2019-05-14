Возраст 45-55 лет, зовут Еленой: красноярцев просят помочь установить личность женщины, найденной в лесу
Красноярцев просят помочь установить личность женщины, найденной в лесу в районе Сосновоборска. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в сообществе «Поиск пропавших детей-Красноярск», о себе она ничего рассказать не может. Только имя – предположительно найденную зовут Еленой.
Если кто-то узнал в ней пропавшую родственницу или знакомую, просьба позвонить по телефонам, указанным ниже.
КОНКРЕТНО
Приметы найденной женщины:
- возраст, предположительно, 45-55 лет, плотного телосложения, рост 167 сантиметров, волосы короткие, темные, с проседью.
- над нижней губой и под правым глазом – родинки.
Телефоны, по которым можно позвонить, если вы знаете что-то об этом человеке:
- 8 (391) 312-02-86 (дежурная часть полиции Сосновоборска);
- 8-950-996-60-66 (волонтеры группы «Поиск пропавших детей»).
Фото: группа «Поиск пропавших детей».
ИСТОЧНИК KP.RU