2019-05-14T06:44:16+03:00
Общество

Возраст 45-55 лет, зовут Еленой: красноярцев просят помочь установить личность женщины, найденной в лесу

О себе найденная рассказать ничего не может
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Если вы узнали эту женщину, позвоните по указанным телефонам. Фото: группа «Поиск пропавших детей».Если вы узнали эту женщину, позвоните по указанным телефонам. Фото: группа «Поиск пропавших детей».
Изменить размер текста:

Красноярцев просят помочь установить личность женщины, найденной в лесу в районе Сосновоборска. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в сообществе «Поиск пропавших детей-Красноярск», о себе она ничего рассказать не может. Только имя – предположительно найденную зовут Еленой.

Если кто-то узнал в ней пропавшую родственницу или знакомую, просьба позвонить по телефонам, указанным ниже.

КОНКРЕТНО

Приметы найденной женщины:

- возраст, предположительно, 45-55 лет, плотного телосложения, рост 167 сантиметров, волосы короткие, темные, с проседью.

- над нижней губой и под правым глазом – родинки.

Телефоны, по которым можно позвонить, если вы знаете что-то об этом человеке:

- 8 (391) 312-02-86 (дежурная часть полиции Сосновоборска);

- 8-950-996-60-66 (волонтеры группы «Поиск пропавших детей»).

Фото: группа «Поиск пропавших детей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Даты проведения последних звонков определили в Красноярском крае
На базе отдыха на Красноярском море в воде спасатели нашли тело сторожа
На севере Красноярского края на Енисей спустили ледокол
В Красноярск к выходным придет потепление
Столкнувшиеся автобусы полностью закрыли выезд из красноярского Солнечного
Вот тебе и май! В Красноярске ночью вновь выпал снег
Житель Норильска засудил кубанского застройщика за недостроенную вовремя квартиру
В Красноярске росгвардейцы вывели из горящего дома 6 человек
В Красноярске подвели итоги конкурса «Все о той весне»
Под Красноярском гости табуретом насмерть забили хозяина дома
Организаторы детского карнавала в Красноярске заявили об отказе его проводить
Красноярску передали 43 новых автобуса Универсиады
Обвинение требует 11 лет строгого режима красноярскому экс-депутату Аркадию Волкову
В Норильске малолетние вандалы разбили у машины-«подснежника» стекла и вырвали дворники
Более тысячи сценических костюмов Универсиады передали красноярским артистам
В Красноярске прапорщик на скорости сбил девушку-пешехода
В Минусинске скончалась 8-месячная девочка, избитая своим отцом
В Красноярске открывается набор в Трудовой отряд главы города
У красноярцев спрашивают мнение, нужно ли приравнять пьяное ДТП к умышленному убийству
Жительница Хакасии «заминировала» школу с телефона своего родственника
В Красноярске ЕГЭ в особых условиях напишут 103 выпускника
В Красноярске хлынувшая из пожарного гидранта вода затопила 11 этажей жилого дома
Красноярцы могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Собственная подпись обошлась жителю Красноярского края в 120 тысяч рублей
Золото по хип-хопу привезли с чемпионата Европы красноярские танцоры