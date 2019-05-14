На базе отдыха на Красноярском море в воде спасатели нашли тело сторожа

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-14T06:29:28+03:00

Спасатели просят жителей и гостей Красноярского края быть максимально осторожными во время нахождения у воды Фото: Мария ЛЕНЦ

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На базе отдыха на Красноярском море в воде нашли тело сторожа. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого учреждения «Спасатель».

Минувшей ночью спасателей вызвали полицейские, сотрудникам МВД нужна была специализированная помощь для извлечения тела погибшего человека из воды. Тело мужчины передали судебно-медицинской службе. По предварительной версии, сотрудник базы отдыха утонул. Более точно на вопрос о том, что с ним случилось, ответит экспертиза.

Кроме того, расследование проведут и полицейские. Если выяснится, что кто-то мог быть виновен в гибели мужчины, на этого человека заведут уголовное дело по соответствующей статье.

А спасатели просят жителей и гостей Красноярского края быть максимально осторожными во время нахождения у воды. Во время отдыха на берегу водоемов не стоит злоупотреблять спиртным и оставлять без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU