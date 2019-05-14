СЕГОДНЯ 06:06 2019-05-14T06:06:50+03:00

На севере, в районе Дудинки, Енисей еще не вскрылся ото льда. Но это совсем скоро случится. Чтобы ледоход прошел без проблем, и уровень воды в реке сильно не поднялся и не подтопил город, судно сделает противозаторные прорези льда в районе Дудинки. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Судно сделает противозаторные прорези льда в районе Дудинки, чтобы защитить город от весеннего паводка

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На севере Красноярского края на Енисей спустили ледокол. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На севере, в районе Дудинки, Енисей еще не вскрылся ото льда. Но это совсем скоро случится. Чтобы ледоход прошел без проблем, и уровень воды в реке сильно не поднялся и не подтопил город, судно сделает противозаторные прорези льда в районе Дудинки.

Как говорят спасатели, работающий сейчас на Енисее ледокол способен разбивать лет толщиной почти в два метра, температурный минимум, при котором судно может функционировать, - -50 градусов.

- Контроль за проведением ледокольных работ осуществляет оперативная группа, которая работает в этом районе для оценки складывающейся обстановки и своевременного реагирования на изменение ледовой ситуации, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU