2019-05-14T04:50:10+03:00
Происшествия

Столкнувшиеся автобусы полностью закрыли выезд из красноярского Солнечного

Автолюбителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По информации, поступившей только что от жителей «Солнечного», аварию «разобрали» достаточно быстро, и машины с автобусами вновь поехали по своем привычному маршруту. Фото: группа «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».По информации, поступившей только что от жителей «Солнечного», аварию «разобрали» достаточно быстро, и машины с автобусами вновь поехали по своем привычному маршруту. Фото: группа «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».
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Столкнувшиеся автобусы полностью закрыли выезд из красноярского Солнечного. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, информация об аварии и фото с мечта ДТП появились в группе «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Как рассказали очевидцы, авария произошла на Петрушино. К счастью, ДТП несерьезное: один из автобусов, по всей видимости, занесло на скользкой дороге. Но проезд потока транспорта оказался полностью перекрыт. Автолюбителей просили учитывать эту информацию при выборе маршрута.

О том, пострадали ли в аварии люди, свидетели случившегося не сообщают. Окончательно виновника столкновения, а также причины ДТП установят дорожные полицейские.

И по информации, поступившей только что от жителей «Солнечного», аварию «разобрали» достаточно быстро, и машины с автобусами вновь поехали по своем привычному маршруту.

Фото: группа «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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