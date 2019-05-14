Столкнувшиеся автобусы полностью закрыли выезд из красноярского Солнечного
Столкнувшиеся автобусы полностью закрыли выезд из красноярского Солнечного. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, информация об аварии и фото с мечта ДТП появились в группе «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».
Как рассказали очевидцы, авария произошла на Петрушино. К счастью, ДТП несерьезное: один из автобусов, по всей видимости, занесло на скользкой дороге. Но проезд потока транспорта оказался полностью перекрыт. Автолюбителей просили учитывать эту информацию при выборе маршрута.
О том, пострадали ли в аварии люди, свидетели случившегося не сообщают. Окончательно виновника столкновения, а также причины ДТП установят дорожные полицейские.
И по информации, поступившей только что от жителей «Солнечного», аварию «разобрали» достаточно быстро, и машины с автобусами вновь поехали по своем привычному маршруту.
Фото: группа «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».
ИСТОЧНИК KP.RU