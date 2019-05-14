Вот тебе и май! В Красноярске ночью вновь выпал снег

СЕГОДНЯ 03:44 2019-05-14T03:45:32+03:00

Ближе к семи-восьми часам утра от снега почти ничего не осталось Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

По прогнозам синоптиков, прохладно в краевом центре будет ближайшие несколько дней

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В Красноярске в ночь на 14 мая вновь выпал снег. Ночью в краевом центре температура воздуха была слабоминусовая, а вот к утру потеплело, и снег начал таять. Ближе к семи-восьми часам утра от снега почти ничего не осталось, только автомобилистам приходилось счищать его с лобовых стекол.

И только автомобилистам приходилось счищать его с лобовых стекол.Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Конечно, красноярцы уже устали от зимы, холодов и очень хотят тепла. Но синоптики не радуют: прохладно в краевом центре будет ближайшие несколько дней. И вплоть до пятницы, 17 мая по ночам в нашем городе столбики термометров будут опускаться до минусовых отметок, иногда ожидается снег.

Настоящее тепло в Красноярск придет в следующий понедельник 20 мая. Судя по долгосрочному прогнозу погоды, на этот день синоптики обещают +23 градуса, правда, с дождем. Будет к тому моменту и не так холодно по ночам: +2, +4, минусовых температур не ожидается.

Так что, крепимся и ждем тепла. Оно – уже скоро!

ИСТОЧНИК KP.RU