2019-05-14T03:45:32+03:00
Общество

Вот тебе и май! В Красноярске ночью вновь выпал снег

По прогнозам синоптиков, прохладно в краевом центре будет ближайшие несколько дней
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Ближе к семи-восьми часам утра от снега почти ничего не осталосьБлиже к семи-восьми часам утра от снега почти ничего не осталосьФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА
Изменить размер текста:

В Красноярске в ночь на 14 мая вновь выпал снег. Ночью в краевом центре температура воздуха была слабоминусовая, а вот к утру потеплело, и снег начал таять. Ближе к семи-восьми часам утра от снега почти ничего не осталось, только автомобилистам приходилось счищать его с лобовых стекол.

И только автомобилистам приходилось счищать его с лобовых стекол. Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

И только автомобилистам приходилось счищать его с лобовых стекол.Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Конечно, красноярцы уже устали от зимы, холодов и очень хотят тепла. Но синоптики не радуют: прохладно в краевом центре будет ближайшие несколько дней. И вплоть до пятницы, 17 мая по ночам в нашем городе столбики термометров будут опускаться до минусовых отметок, иногда ожидается снег.

Настоящее тепло в Красноярск придет в следующий понедельник 20 мая. Судя по долгосрочному прогнозу погоды, на этот день синоптики обещают +23 градуса, правда, с дождем. Будет к тому моменту и не так холодно по ночам: +2, +4, минусовых температур не ожидается.

Так что, крепимся и ждем тепла. Оно – уже скоро!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Норильска засудил кубанского застройщика за недостроенную вовремя квартиру
В Красноярске росгвардейцы вывели из горящего дома 6 человек
В Красноярске подвели итоги конкурса «Все о той весне»
Под Красноярском гости табуретом насмерть забили хозяина дома
Организаторы детского карнавала в Красноярске заявили об отказе его проводить
Красноярску передали 43 новых автобуса Универсиады
Обвинение требует 11 лет строгого режима красноярскому экс-депутату Аркадию Волкову
В Норильске малолетние вандалы разбили у машины-«подснежника» стекла и вырвали дворники
Более тысячи сценических костюмов Универсиады передали красноярским артистам
В Красноярске прапорщик на скорости сбил девушку-пешехода
В Минусинске скончалась 8-месячная девочка, избитая своим отцом
В Красноярске открывается набор в Трудовой отряд главы города
У красноярцев спрашивают мнение, нужно ли приравнять пьяное ДТП к умышленному убийству
Жительница Хакасии «заминировала» школу с телефона своего родственника
В Красноярске ЕГЭ в особых условиях напишут 103 выпускника
В Красноярске хлынувшая из пожарного гидранта вода затопила 11 этажей жилого дома
Красноярцы могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Собственная подпись обошлась жителю Красноярского края в 120 тысяч рублей
Золото по хип-хопу привезли с чемпионата Европы красноярские танцоры