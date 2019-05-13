Житель Норильска засудил кубанского застройщика за недостроенную вовремя квартиру

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-13T17:41:52+03:00

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Житель Норильска через суд взыскал с застройщика неустойку за нарушение сроков сдачи своего жилья. Мужчина приобрел двухкомнатную квартирую в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре. Со своей стороны внес полностью всю сумму и ждал, когда же ему придет уведомление о том, что дом сдан и он может получить документы на свою недвижимость.

В августе прошлого года норильчанин в самом деле получил такое уведомление. Застройщик приглашал его приехать, чтобы подписать акт приема-передачи квартиры. Взял отпуск, купил билет на самолет и прилетел в Краснодар. И только на месте узнал, что на самом деле дом еще не сдан в эксплуатацию.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, получить документы на квартиру владелец смог только в конце декабря. Отсрочка составила 110 дней. Мужчина подал заявление в норильский городской суд и выиграл его. Теперь застройщик, ООО «Кубанская строительная компания», должна выплатить 62 127 рублей: 40 000 – неустойка, 3 000 – компенсация морального вреда, 10 000 – штраф, 127 рублей – расходы по оплате почтовых услуг и 9 000 – расходы по оплате услуг представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU