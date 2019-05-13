2019-05-13T17:41:52+03:00
Общество

Житель Норильска засудил кубанского застройщика за недостроенную вовремя квартиру

Купленную недвижимость он получил с опозданием на 4 месяца
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Житель Норильска засудил кубанского застройщика за недостроенную вовремя квартируЖитель Норильска засудил кубанского застройщика за недостроенную вовремя квартируФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Норильска через суд взыскал с застройщика неустойку за нарушение сроков сдачи своего жилья. Мужчина приобрел двухкомнатную квартирую в строящемся многоэтажном доме в Краснодаре. Со своей стороны внес полностью всю сумму и ждал, когда же ему придет уведомление о том, что дом сдан и он может получить документы на свою недвижимость.

В августе прошлого года норильчанин в самом деле получил такое уведомление. Застройщик приглашал его приехать, чтобы подписать акт приема-передачи квартиры. Взял отпуск, купил билет на самолет и прилетел в Краснодар. И только на месте узнал, что на самом деле дом еще не сдан в эксплуатацию.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, получить документы на квартиру владелец смог только в конце декабря. Отсрочка составила 110 дней. Мужчина подал заявление в норильский городской суд и выиграл его. Теперь застройщик, ООО «Кубанская строительная компания», должна выплатить 62 127 рублей: 40 000 – неустойка, 3 000 – компенсация морального вреда, 10 000 – штраф, 127 рублей – расходы по оплате почтовых услуг и 9 000 – расходы по оплате услуг представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске росгвардейцы вывели из горящего дома 6 человек
В Красноярске подвели итоги конкурса «Все о той весне»
Под Красноярском гости табуретом насмерть забили хозяина дома
Организаторы детского карнавала в Красноярске заявили об отказе его проводить
Красноярску передали 43 новых автобуса Универсиады
Обвинение требует 11 лет строгого режима красноярскому экс-депутату Аркадию Волкову
В Норильске малолетние вандалы разбили у машины-«подснежника» стекла и вырвали дворники
Более тысячи сценических костюмов Универсиады передали красноярским артистам
В Красноярске прапорщик на скорости сбил девушку-пешехода
В Минусинске скончалась 8-месячная девочка, избитая своим отцом
В Красноярске открывается набор в Трудовой отряд главы города
У красноярцев спрашивают мнение, нужно ли приравнять пьяное ДТП к умышленному убийству
Жительница Хакасии «заминировала» школу с телефона своего родственника
В Красноярске ЕГЭ в особых условиях напишут 103 выпускника
В Красноярске хлынувшая из пожарного гидранта вода затопила 11 этажей жилого дома
Красноярцы могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Собственная подпись обошлась жителю Красноярского края в 120 тысяч рублей
Золото по хип-хопу привезли с чемпионата Европы красноярские танцоры