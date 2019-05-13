Под Красноярском гости табуретом насмерть забили хозяина дома
В Дивногорске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве своего знакомого. Преступление произошло в ночь с 7 на 8 мая. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, 45-летний житель Дивногорска пригласил к себе в гости двух приятелей, 28 и 38 лет. Они планировали устроить застолье.
Однако задушевной мужской беседы не получилось – между хозяином дома и его гостями возник словесный конфликт, который перерос в драку. Точнее – в избиение. Подозреваемые с особой жестокостью нанесли потерпевшему множество удары руками, ногами, табуретом по голове. А в завершении 8 раз ударили ножом и скрылись.
Преступление было раскрыто в течение суток. Оба подозреваемых уже задержаны и дали признательные показания. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. Уголовное дело заведено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Для того, чтобы установить точные причины смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU