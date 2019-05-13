Организаторы детского карнавала в Красноярске заявили об отказе его проводить

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-13T15:17:46+03:00

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Традиционного карнавала в День защиты детей 1 июня в этом году, скорее всего, не будет. Такое заявление сделала на своей странице в «Фейсбуке» одна из организаторов Светлана Тетерина: «Трудно об этом говорить, но, к сожалению, мы не можем найти финансирование на Детский карнавал в этом году и вынуждены отказаться от проведения. Я бы передала его в хорошие руки, только кому».

Карнавал в первый день лета проводится в Красноярске с 2006 года. Каждый год в нем принимают участие около 80 коллективов, около 2000 детей, родителей и педагогов и в среднем около 25 000 зрителей.

По словам Светланы Тетериной, с каждым годом сложностей в организации мероприятия становится все больше. В частности, не могут договориться с администрацией города. Мэрия настаивает на переносе шествия на набережную, тогда как организаторы считают, что единственное подходящее место для этого – проспект Мира. Когда согласование на него организаторы все-таки получили, на календаре было уже 19 апреля. Времени, чтобы найти спонсоров, недостаточно.

И все-таки детский карнавал может состояться, но только при одном условии, что деньги на него выделит бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU