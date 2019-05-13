Красноярску передали 43 новых автобуса Универсиады

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-13T14:44:59+03:00

На маршруты они выйдут уже на следующий день

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Красноярск получил в наследство от Универсиады 43 новых автобуса марок ПАЗ и ЛиАЗ. Автобусы пополнят собой автопарк городского муниципального автотранспортного предприятия и уже завтра выйдут на маршруты №№ 12, 26, 31 и 37.

Но это еще не все. 51 автобус будет перевозить пассажиров на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах на территории края. И еще 30 автобусов туристического класса получат творческие коллективы и спортивные команды края. Таким образом, сегодня предприятиям было передано 125 автобусов. Губернатор края Александр Усс вручил сертификаты от них новым владельцам.

Добавим, что транспортные средства были приобретены за счет краевого бюджета и изначально планировалось, что по окончании Студенческих игр они будут переданы для нужд города и края.

По словам главы города Сергея Еремина, это первая масштабная замена подвижного состава общественного транспорта Красноярска за последние 8 лет. Вместе с муниципальными предприятиями автобусы обновляют и частные перевозчики. Так, с 2016 года ими было обновлено около 600 автобусов. Все новые автобусы имеют единую комплектующую базу, поэтому их проще обслуживать.

ИСТОЧНИК KP.RU