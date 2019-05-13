Обвинение требует 11 лет строгого режима красноярскому экс-депутату Аркадию Волкову
В Красноярске продолжается судебное разбирательство по делу бывшего депутата городского Совета Аркадия Волкова. Он подозревается в мошенничестве и получении взятки. По версии следствия депутат создал проект «Машина добрых дел», в котором работали несколько человек. Они проводили в квартирах у пенсионеров ремонт электрики и сантехники. Взамен у городского политика рос личный рейтинг.
Обвинение заявляет, что Волков заставил руководителей двух городских компаний устроить четырех своих людей к себе в штат и платить им заработную плату, хотя на самом деле они там никогда не появлялись. Ущерб составил 370 и 430 тысяч. Хотя сам подсудимый настаивает на обратном, что это было сделано руководителями исключительно добровольно из дружеских побуждений.
На прошедшем сегодня, 13 мая, заседании прокурор озвучил свои требования: 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такого не ожидал ни сам Волков, ни его защита. Какое решение примет суд, станет известно в скором времени.
ИСТОЧНИК KP.RU