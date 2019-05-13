2019-05-13T13:40:26+03:00
Происшествия

В Норильске малолетние вандалы разбили у машины-«подснежника» стекла и вырвали дворники

Мнение по этому поводу в соцсетях разделились [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске малолетние вандалы разбили у машины-«подснежника» стекла и вырвали дворники. Стоп-кадр видеоВ Норильске малолетние вандалы разбили у машины-«подснежника» стекла и вырвали дворники. Стоп-кадр видео
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В Норильске школьники лет 10-12 разбили стоявший во дворе автомобиль. С помощью палки выбили стекла и фары, вырвали дворники, покорежили капот. Один из горожан снял это на видео и выложил в группу norilsktoday в «Инстаграме».

norilsktodaynorilsktoday
В Норильске малолетние вандалы разбили у машины-«подснежника» стекла и вырвали дворники
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Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Одни возмущены таким хулиганством и призывают наказать юных вандалов: «Воспитания никакого, если ребенок может подумать о порче имущества. В моем городе годами машина могла стоять и ее никто не трогал». «Пендаля таким надо, что совершеннолетним, что нет. Безнаказанность и отсутствие пендаля порождает зло» (орфография сохранена).

Другие в открытую хоть и не поощряют действия школьников, но недовольны присутствием самого автомобиля во дворе. По всему видно, владелец машины его на произвол судьбы, потом зимой его засыпало снегом. Такие вот оттаявшие по весне машины норильчане называют «подснежниками», которые доставляют массу неудобств тем, что захламляют дворы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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