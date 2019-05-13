2019-05-13T13:14:58+03:00
Общество

Более тысячи сценических костюмов Универсиады передали красноярским артистам

Реквизит будет использоваться на выступлениях творческих коллективов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Более тысячи сценических костюмов Универсиады передали красноярским артистам. Фото Дирекции УниверсиадыБолее тысячи сценических костюмов Универсиады передали красноярским артистам. Фото Дирекции Универсиады
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Более тысячи единиц сценических костюмов и реквизита, которые использовались на церемониях открытия и закрытия Зимней универсиады-2019, а также с мероприятий культурной программы были переданы творческим коллективам Красноярска, сообщает интернет-газета NewsLab со ссылкой на Дирекцию Универсиады.

Получателями такого наследия стали более 30 коллективов. Это Красноярский театр оперы и балета, Сибирский государственный институт искусств, Свободный балет Валерия Терешкина, театр детского танца «Орленок», ансамбль танца «Енисейские зори», Красноярский хореографический колледж, студия эстрадного и джазового танца ShowTime и другие.

Костюмы можно будет увидеть в различных театральных и общегородских постановках, например, новогодних спектаклях и на Дне города. Над их созданием трудилась команда профессионалов и неправильно будет после Универсиады спрятать их на складе. Они должны радость зрителей еще много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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