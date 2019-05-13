2019-05-13T12:52:57+03:00
Происшествия

В Красноярске прапорщик на скорости сбил девушку-пешехода

В качестве наказания должен выплатить 600 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске прапорщик на скорости сбил девушку-пешехода. Фото: пресс-служба Красноярского гарнизонного судаВ Красноярске прапорщик на скорости сбил девушку-пешехода. Фото: пресс-служба Красноярского гарнизонного суда
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Военнослужащий Красноярского гарнизона был осужден за наезд на пешехода, в результате которого тот получил тяжкий вред здоровью. Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила на сайте гарнизонного суда.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре прошлого года старший прапорщик ехал за рулем своего автомобиля с превышением скорости. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил девушку, которая пыталась пересечь проезжую часть. В результате девушка осталась жива, но сильно пострадала и много времени провела в больнице.

7 мая этого года состоялся суд. Военнослужащий признан виновным. В качестве наказания ему придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также ему запрещено садиться за руль два года. И дополнительно придется выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В пресс-службе суда добавили, что в качестве профилактики на заседании присутствовал личный состав одной из воинской части Красноярского гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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