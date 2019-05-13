В Минусинске скончалась 8-месячная девочка, избитая своим отцом

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-13T12:25:33+03:00

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В Минусинской больнице скончалась 8-месячная девочка. Несмотря на усилия врачей, спасти малышку не удалось – нанесенная ей черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью. Медики проинформировали об этом следователей, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

О причинах трагедии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. По предварительной версии следствия, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью. Мужчина был пьян, а детский плач раздражал его. Не сдержавшись, он ударил ее по голове четыре раза. На следующий день состояние ребенка ухудшилось, пришлось госпитализировали в минусинскую городскую больницу. А через 4 дня девочка умерла.

Подозреваемый арестован, он дал признательные показания, оправдывался, что из-за алкоголя не понимал, что творил. Точные причины смерти ребенка станут известны после результатов судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU