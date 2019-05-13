СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-13T12:02:44+03:00

Записаться в него можно уже на этой неделе

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В Красноярске открывается набор в Трудовой отряд главы города. Принимать документы на июнь начнут уже с 16 мая. В первый летний месяц планируется трудоустроить 730 подростков. Они будут работать в мобильной бригаде и бригаде территории ответственности.

По словам командира Трудового отряда Данилы Липатова, летний сезон считается самым насыщенным. В это время проходят самые яркие события – спартакиада, различные досуговые и познавательные мероприятия, конечно, слет Трудовых отрядов. Для ребят это не просто возможность заработать свои первые деньги, но и весело и с пользой провести лето.

Чтобы вступить в отряд, нужно несколько документов: копия паспорта (страницы с фото и регистрацией), копии СНИЛС и ИНН, реквизиты банковской карты на имя самого подростка (Сбербанка).А также медицинская справка 086-У. А для тех, кому не исполнилось еще 16 лет, потребуется разрешение родителей и органов опеки.

Более подробную информацию по всем вопросам можно узнать в штабе ТОГГ по телефону (391) 201-54-91, на сайте: отряд.мымолодые.рф или в официальной группе ТОГГ в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU