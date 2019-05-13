У красноярцев спрашивают мнение, нужно ли приравнять пьяное ДТП к умышленному убийству

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-13T11:18:25+03:00

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На сайте Законодательного собрания Красноярского края в рамках народного опроса открылось новое голосование. Жителям края предлагают ответить на такой вопрос: как вы относитесь к тому, что за «пьяные» ДТП со смертельным исходом нужно наказывать, как за умышленные убийства? Чтобы высказать свое мнение, нужно пройти по ссылке, но только один раз. Итоги опроса будут опубликованы позднее.

С чем же связано такая акция? Сначала цифры: в 2018 году по вине пьяных водителей в России произошло 15 166 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 296 человек погибли и 20 629 получили ранения.

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть поправки, ужесточающие наказание за вождение в нетрезвом виде. Водители, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию, где погибли люди, должны нести повышенную ответственность.

Так, если из-за пьяного водителя пострадавший получил тяжкие увечья, виновный может получить тюремный срок от 3 до 7 лет. В случае гибели человека – от 5 до 12 лет. Если погибли два человека и более – от 8 до 15 лет. Также предлагается конфисковывать автомобили в счет компенсации ущерба семьям погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU