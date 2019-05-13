Жительница Хакасии «заминировала» школу с телефона своего родственника

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-13T10:49:20+03:00

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Жительница Хакасии неудачно пошутила и едва не подставила своего родственника. К счастью, полиция быстро во всем разобралась. Теперь гражданке грозит реальный срок в рамках российского Уголовного кодекса.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 12 мая в дежурную часть полиции поступил звонок о угрозе взрыва одной из школ Черногорска. В считанные минуты на месте уже были экстренные службы. Сторожа, который был на дежурстве, эвакуировали. С собаками проверили каждый закуток здания и ничего не нашли.

После этого начали отрабатывать, откуда поступил звонок. Как выяснилось, 28-летня жительница Черногорска перебрала алкоголя и, видимо, заскучала. Воспользовавшись тем, что родственник отлучился и оставил свой телефон, позвонила с него на номер 112. Что произошло дальше, уже известно. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры она может провести в колонии до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU