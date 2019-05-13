2019-05-13T10:05:14+03:00
Общество

В Красноярске ЕГЭ в особых условиях напишут 103 выпускника

А всего покинут школу 5 тысяч одиннадцатиклассников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске ЕГЭ в особых условиях напишут 103 выпускникаВ Красноярске ЕГЭ в особых условиях напишут 103 выпускникаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В нынешнем году в красноярских школах готовятся сдавать единый государственный экзамен около 5 тысяч выпускников. И 103 из них – с ограниченными возможностями здоровья. Для таких ребят будут созданы особые условия, чтобы они смогли пройти итоговую аттестацию с комфортом и без вреда здоровью.

В пресс-службе управления образования Красноярска рассказали, что ученикам с повышенными потребностями на выполнение заданий дается на 1,5 часа больше. Для тех, у кого слабое зрение, экзаменационные материалы напечатают крупным шрифтом и установят дополнительное освещение. Слабослышащих ребят обеспечат устройством, усиливающим звук. А для выпускников с нарушениями опорно-двигательного аппарата специально готовят аудиторию на первом этаже, там установят медицинскую кушетку на тот случай, если понадобится отдохнуть. А если есть проблема написать экзамен от руки, это можно сделать на компьютере.

С собой на ЕГЭ можно взять медицинские приборы и медикаменты, например, для измерения уровня сахара в крови.

Добавим, что независимо от состояния здоровья все выпускники получают задания одинакового уровня сложности. В бланках также не указывается особый статус ученика, так что его ответы будут проверяться наравне с остальными школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске хлынувшая из пожарного гидранта вода затопила 11 этажей жилого дома
Красноярцы могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Собственная подпись обошлась жителю Красноярского края в 120 тысяч рублей
Золото по хип-хопу привезли с чемпионата Европы красноярские танцоры
Красноярцам рассказали, как будут работать речные и светомузыкальные фонтаны
В Красноярске иномарка сломала забор и заехала на детскую площадку
В красноярском зоопарке пингвины переехали на летнюю квартиру
В Туве подросток напал на женщину: ударил камнем по голове и забрал ее сумку
«Искали дорогу»: пропавшие во время рыбалки в Емельяновском районе пятеро друзей нашлись
В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами под контролем
На правобережье Красноярска под колесами машины погибла 70-летняя женщина
В Канске под припаркованной машиной обвалился грунт
В Красноярском крае пятеро друзей уехали на рыбалку и пропали
В Красноярске женщина выжила после падения из окна третьего этажа
Житель Канска пытался на машине заехать на крыльцо банка
Холодно и сыро: красноярцев ожидает прохладная неделя
«Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел из премьер-лиги
Телефон полиции «02» перестал работать в Красноярске
«Ничего святого»: в Красноярском крае украли оградку с могилы ветерана войны
Автобусы Красноярска переходят на оплату по смартфону
Мощный штормовой ветер надвигается на Красноярск и край
Помогу весне – бесплатно. Сердитый шпиц, поедающий снег, попал на камеру в Норильске
Объявлено, когда отключат отопление в Красноярске
Трое туристов попали в больницу после слета на Мане