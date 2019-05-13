В Красноярске ЕГЭ в особых условиях напишут 103 выпускника

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-13T10:05:14+03:00

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В нынешнем году в красноярских школах готовятся сдавать единый государственный экзамен около 5 тысяч выпускников. И 103 из них – с ограниченными возможностями здоровья. Для таких ребят будут созданы особые условия, чтобы они смогли пройти итоговую аттестацию с комфортом и без вреда здоровью.

В пресс-службе управления образования Красноярска рассказали, что ученикам с повышенными потребностями на выполнение заданий дается на 1,5 часа больше. Для тех, у кого слабое зрение, экзаменационные материалы напечатают крупным шрифтом и установят дополнительное освещение. Слабослышащих ребят обеспечат устройством, усиливающим звук. А для выпускников с нарушениями опорно-двигательного аппарата специально готовят аудиторию на первом этаже, там установят медицинскую кушетку на тот случай, если понадобится отдохнуть. А если есть проблема написать экзамен от руки, это можно сделать на компьютере.

С собой на ЕГЭ можно взять медицинские приборы и медикаменты, например, для измерения уровня сахара в крови.

Добавим, что независимо от состояния здоровья все выпускники получают задания одинакового уровня сложности. В бланках также не указывается особый статус ученика, так что его ответы будут проверяться наравне с остальными школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU